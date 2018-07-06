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06.07.2018, 12:52

Захват СБУ в Луганске: подразделения МВД мешали освобождению

Захват СБУ в Луганске: подразделения МВД мешали освобождению - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По оценкам альфовцев, жертвы среди гражданских могли быть от 70 до 100 в случае огневого контакта с боевиками

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Во время захвата здания СБУ в Луганске целые подразделения МВД саботировали план освобождения. Об этом заявил спикер Андрей Парубий, отвечая на вопросы защиты Александра Ефремова в суде, передает корреспондент LIGA.net.

По словам Парубия, полк внутренних войск, который должен был освободить территорию от гражданских, отказался покинуть место расположения. Бойцы полка сообщили, что они заблокированы гражданскими.

"Как выяснилось, "блокировали" их пять-шесть женщин с плакатами", - сказал он.

Парубий также отметил, что бойцы спецподразделения Альфа не могли выполнить свою часть работы и освободить здание от боевиков, пока там были гражданские.

По оценкам альфовцев, жертвы среди гражданских могли быть от 70 до 100 в случае огневого контакта с боевиками.

Парубий сообщил, что присутствие гражданских боевики организовывали с помощью главы Луганской обладминистрации Валерий Голенко. С ним боевики договаривались о поставках палаток и продуктов.

Отвечая на вопрос, были ли в Луганской области руководители, помимо Голенко, Парубий заявил, что упоминалась фамилия Ефремова. "Часто боевики между собой говорили, что Голенко сделает так, как скажет Ефремов", - пояснил он.

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30 июля 2016 года Ефремова задержали в аэропорту Борисполь. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Также Ефремову выдвинуто обвинение по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

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Теги: андрей парубий, суд, допрос, Александр Ефремов
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