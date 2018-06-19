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19.06.2018, 16:25

Закон о нацбезопасности: работники отдела "К" СБУ потеряют работу

Закон о нацбезопасности: работники отдела "К" СБУ потеряют работу - Фото
Иван Винник

Отдел, который занимается борьбой с коррупцией, станет ненужным, поскольку СБУ утратит эти функции

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Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (отдел "К") будет не нужен после принятия закона о нацбезопасности. Об этом сообщил в интервью журналистам секретарь комитета по вопросам безопасности и обороны Иван Винник, передает корреспондент LIGA.net.

По проекту закона о нацбезопасности СБУ теряет функцию борьбы с коррупцией и будет ограничена борьбой с терроризмом, контрразведывательной деятельностью, защитой государственности и критической инфраструктуры.

"Отдел "К" просто станет не нужен", - сказал Винник.

Он добавил, что, возможно, сотрудники отдела будут переведены на работу в другие подразделения. Также чиновник подчеркнул, что это внутренний вопрос СБУ.

По его словам, контроль за сектором безопасности и обороны будет ограничен только законом о гостайне. В то же время депутаты, у которых есть доступ к гостайне, смогут получить информацию о действиях правоохранительных и оборонных структур.

Будет создан парламентский комитет по контролю за деятельностью специальных правоохранительных органов. В комитете будут отчитываться руководители таких ведомств по вопросам соблюдения прав и свобод человека, пояснять факты вмешательства в экономическую деятельность.

"Если жалобы граждан или бизнеса подтвердятся это станет предметом парламентской дискуссии, которая может привести к различным выводам, в том числе кадровым", - сказал он.  

Сегодня, 19 июня, на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны была принята окончательная версия проекта закона о национальной безопасности №8068.

18 июня спикер Рады Андрей Парубий заявил, что парламент планирует принять закон о нацбезопасности в четверг, 21 июня, на утреннем пленарном заседании.  

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Теги: закон о нацбезопасности, иван винник
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