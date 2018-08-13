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13.08.2018, 12:59

Закрытие дела Кернеса: Совет судей соберет внеочередное заседание

Закрытие дела Кернеса: Совет судей соберет внеочередное заседание - Фото
Геннадий Кернес (фото - Геннадий Кернес/Facebook)

После "многочисленных обращений" Совет судей сегодня соберется, чтобы рассмотреть решение суда по делу мэра Харькова

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Сегодня на 15:00 Совет судей Украины собирает внеочередное заседание из-за закрытого дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом сообщает пресс-служба совета.

Заседание созвали на основании многочисленных обращений судей и других лиц, в том числе в СМИ, относительно рассмотрения дела Киевским районным судом Полтавы 10 августа этого года. 

10 августа этот суд закрыл дело против Кернеса из-за систематической неявки на заседания прокуроров.Также закрыты дела против двух его охранников - Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Как пояснил судья, отказ прокуроров от поддержки обвинения и их неучастие в судебных дебатах расценивается как отказ от обвинения. 

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ГПУ назвала решение суда незаконным - судья не имел права идти в совещательную комнату без присутствия прокуроров, которые не пришли из-за болезни. 

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Теги: судьи, заседание, геннадий кернес, совет судей
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