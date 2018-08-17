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17.08.2018, 21:14

Закрывший дело Кернеса судья подал в отставку из-за "давления"

Закрывший дело Кернеса судья подал в отставку из-за "давления" - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Кроме того, судья направил в Высший совет правосудия заявление о вмешательстве в его деятельность

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Судья районного суда Полтавы Андрей Антонов, который закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса, подал заявление об отставке. Об этом Украинской правде сообщила пресс-секретарь Высшего совета правосудия (ВСП) Оксана Лысенко.

По ее словам, судья мотивировал свое решение оказываемым на него давлением.

Кроме того судья направил в ВСП заявление о вмешательстве в его деятельность.

Вмешательство, по мнению Антонова, проявилось в открытии против него прокуратурой уголовного дела за "неправосудное решение".

Также судья сообщил, что в день принятия им решения о закрытии дела против Кернеса НАПК сообщило о начале проверки его деклараций.

В заявлении он просит "принять меры по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия".

ВСП проведет проверку этой информации, после чего решит, как реагировать на заявление судьи.

10 августа Киевский районный суд Полтавы закрыл дело против Кернеса из-за систематической неявки на заседания прокуроров.Также закрыты дела против двух его охранников - Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Как пояснил судья, отказ прокуроров от поддержки обвинения и их неучастие в судебных дебатах расценивается как отказ от обвинения.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал решение судьи Киевского районного суда Полтавы о закрытии дела против Кернеса "заведомо неправосудным" и пригрозил ему ответственностью. 

Луценко пояснил, что прокуроры не являлись на заседания суда потому, что были больны. "А судья не имел права идти в совещательную комнату без их присутствия", - считает генпрокурор.

Совет судей Украины заявил, что считает недопустимыми заявления должностных лиц о привлечении к уголовной ответственности судьи за принятие судебного решения.

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Теги: отставка, судья, геннадий кернес, андрей антонов, всп
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