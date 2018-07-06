Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.07.2018, 15:21

Зам Луценко отменила запрет на строительство музея Майдана

Зам Луценко отменила запрет на строительство музея Майдана - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Анжела Стрижевская отменила постановление Сергея Горбатюка, которым временно запрещается изменение ландшафта на Институтской, "как незаконное"

Реклама
Реклама

Заместитель Генпрокурора Анжела Стрижевская отменила постановление департамента спецрасследований ГПУ, которое временно запрещает работы в Киеве на участке, где 20 февраля 2014 года были убиты 48 и ранены 80 участников Майдана. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Стрижевская отменила постановление "как незаконное".

По ее словам, департамент, временно запретив строительные работы на улице Институтской, сослался на ст. 237 УПК и обосновал запрет необходимостью проведения следственных экспериментов. Однако ст. 237, отмечает Стрижевская, определяет порядок проведения такого процессуального действия как осмотр, а не следственный эксперимент, порядок проведения которого регламентирован статьей 240 УПК.

"Положения этой нормы уголовного процессуального закона не предусматривают возможности прокурора или следователя устанавливать любые запреты при проведении процессуального действия - следственного эксперимента", - говорится в сообщении ГПУ.

Постановление Стрижевской, которой отменено постановление департамента, обжалованию не подлежит, отметили в Генпрокуратуре.

Вместе с тем, там подчеркнули, что отмена "незаконного" постановления не препятствует проведению следственного эксперимента в уголовном производстве.

4 июля 2018 года директор будущего Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил, что департамент спецрасследований ГПУ запретил строить музей и мемориал на Институтской.

Глава департамента Сергей Горбатюк пояснил, что до завершения следственных экспериментов запрещено "изменение ландшафта" на участке аллеи Героев Небесной сотни. На следственные действия уйдет около двух-трех месяцев, но ГПУ постарается провести их побыстрее, добавил Горбатюк.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 06.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: генпрокуратура, музей Революции достоинства, строительство, сергей горбатюк, институтская
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В интересах следствия: Горбатюк пояснил "запрет" на музей Майдана
Политика В интересах следствия: Горбатюк пояснил "запрет" на музей Майдана
В ГПУ запретили строительство музея Революции достоинства
Политика В ГПУ запретили строительство музея Революции достоинства
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 