Зам Луценко отменила запрет на строительство музея Майдана

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Анжела Стрижевская отменила постановление Сергея Горбатюка, которым временно запрещается изменение ландшафта на Институтской, "как незаконное"

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Заместитель Генпрокурора Анжела Стрижевская отменила постановление департамента спецрасследований ГПУ, которое временно запрещает работы в Киеве на участке, где 20 февраля 2014 года были убиты 48 и ранены 80 участников Майдана. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Стрижевская отменила постановление "как незаконное".

По ее словам, департамент, временно запретив строительные работы на улице Институтской, сослался на ст. 237 УПК и обосновал запрет необходимостью проведения следственных экспериментов. Однако ст. 237, отмечает Стрижевская, определяет порядок проведения такого процессуального действия как осмотр, а не следственный эксперимент, порядок проведения которого регламентирован статьей 240 УПК.

"Положения этой нормы уголовного процессуального закона не предусматривают возможности прокурора или следователя устанавливать любые запреты при проведении процессуального действия - следственного эксперимента", - говорится в сообщении ГПУ.

Постановление Стрижевской, которой отменено постановление департамента, обжалованию не подлежит, отметили в Генпрокуратуре.

Вместе с тем, там подчеркнули, что отмена "незаконного" постановления не препятствует проведению следственного эксперимента в уголовном производстве.

4 июля 2018 года директор будущего Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил, что департамент спецрасследований ГПУ запретил строить музей и мемориал на Институтской.

Глава департамента Сергей Горбатюк пояснил, что до завершения следственных экспериментов запрещено "изменение ландшафта" на участке аллеи Героев Небесной сотни. На следственные действия уйдет около двух-трех месяцев, но ГПУ постарается провести их побыстрее, добавил Горбатюк.