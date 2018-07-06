Зам Луценко отменила запрет на строительство музея Майдана

Заместитель Генпрокурора Анжела Стрижевская отменила постановление департамента спецрасследований ГПУ, которое временно запрещает работы в Киеве на участке, где 20 февраля 2014 года были убиты 48 и ранены 80 участников Майдана. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Стрижевская отменила постановление "как незаконное".
По ее словам, департамент, временно запретив строительные работы на улице Институтской, сослался на ст. 237 УПК и обосновал запрет необходимостью проведения следственных экспериментов. Однако ст. 237, отмечает Стрижевская, определяет порядок проведения такого процессуального действия как осмотр, а не следственный эксперимент, порядок проведения которого регламентирован статьей 240 УПК.
"Положения этой нормы уголовного процессуального закона не предусматривают возможности прокурора или следователя устанавливать любые запреты при проведении процессуального действия - следственного эксперимента", - говорится в сообщении ГПУ.
Постановление Стрижевской, которой отменено постановление департамента, обжалованию не подлежит, отметили в Генпрокуратуре.
Вместе с тем, там подчеркнули, что отмена "незаконного" постановления не препятствует проведению следственного эксперимента в уголовном производстве.
4 июля 2018 года директор будущего Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил, что департамент спецрасследований ГПУ запретил строить музей и мемориал на Институтской.
Глава департамента Сергей Горбатюк пояснил, что до завершения следственных экспериментов запрещено "изменение ландшафта" на участке аллеи Героев Небесной сотни. На следственные действия уйдет около двух-трех месяцев, но ГПУ постарается провести их побыстрее, добавил Горбатюк.