"Запрет бандеризма": Сейм Польши изменил скандальный закон

Фото: facebook/KancelariaSejmu

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Нижняя палата парламента проголосвала по отмене уголовного преследования за приписывание полякам нацистских преступлений

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Сейм Польши проголосовал за внесение правок в закон об Институте национальной памяти, отменив уголовную ответственность за приписывание полякам преступлений нацистской Германии во время Второй мировой войны. При этом положения об уголовном преследовании за отрицание "преступлений украинских националистов" остаются в силе. Об этом сообщает TVN24.

Согласно сообщению, отменены приложения статьи 55а закона об ИНП, где шла речь об уголовной ответственности за, в частности, употребление термина "польские лагеря смерти". В новой редакции закона оставили только штрафы.

В то же время, изменения в закон не затрагивают ст. 1 п. 1а, ст. 2а и ст. 55, которые предусматривают уголовное преследование за отрицание преступлений "украинских националистов (...), сотрудничавших с Третьим Рейхом" (...) в 1925-1950 гг (...) в районах Волыни и Восточной Галиции".

За изменения в закон проголосовали 388 депутатов, против - 25.

Исторический портал dzieje.pl отмечает, что в пояснительной записке сказано, что решение о внесении изменений в закон об ИНП было связанно с анализом позиций в данном случае президентом, омбудсменом и Генеральной прокуратурой в ходе разбирательства в Конституционном суде, который должен по поручение Анджея Дуды установить конституционность норм.

Ранее сегодня сообщалось, что утром в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил спикера Сейма внести в повестку дня голосование об отмене скандальных поправок к закону, которые вызвали критику со стороны США и Израиля.