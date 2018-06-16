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16.06.2018, 23:25

Запуск Антикорсуда Рада может рассмотреть 19 июня - Порошенко

Запуск Антикорсуда Рада может рассмотреть 19 июня - Порошенко - Фото
Петр Порошенко (фото - LIGA.net)

Президент заверил, что приложит все усилия для запуска работы нового суда к концу 2018 года

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Высший совет правосудия на следующей неделе рассмотрит законопроект о создании Антикоррупционного суда. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

"В понедельник в повестке дня Высшего совета правосудия находится мой законопроект об имплементации решений закона об антикоррупционном суде и запуске антикоррупционного суда. Я очень надеюсь, что рассмотрение на Высшем совета правосудия будет положительным", - сказал Порошенко.

По его словам, это даст возможность во вторник, 19 июня, зарегистрировать законопроект в Верховной Раде.

"Я определю его как неотложный. Я буду просить, чтобы его проголосовали в первом чтении и в целом", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства напомнил об обращении к правительству, Министерству финансов о выделении средств на создание этого суда.

По его словам, он приложит все усилия для запуска работы нового суда уже к концу 2018 года.

"Мое обращение было в Высшую квалификационную комиссию судей, чтобы она приготовилась к этому, в Высший совет правосудия. Это очень такой непростой процесс. Но я буду делать все, чтобы в этом году, я уверен, что общество мне поможет, я уверен, что общественность мне поможет, мы вместе создадим новый антикоррупционный суд", - отметил он.

7 июня Верховная Рада приняла закон об антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.

Антикорсуд должен быть сформирован в течение года после вступления закона в силу. Он начнет работу, когда по результатам конкурса будут назначены не менее 35 судей, 10 из которых будут судьями апелляционной палаты. 

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Теги: антикоррупционный суд, петр порошенко.
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