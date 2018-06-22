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22.06.2018, 17:16

Защита Савченко просит отпустить ее домой

Защита Савченко просит отпустить ее домой - Фото
Суд по Савченко

Более двадцати человек заявили, что они готовы взять депутата на поруки

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Защита подозреваемой в подготовке терактов Надежды Савченко просит отпустить ее под ночной домашний арест. Об этом сообщил в судебном заседании один из адвокатов подозреваемой, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что в материалах производства нет информации, которая бы подтверждала вину Савченко или наличие рисков, в том случае, если она будет на свободе.

Также более двадцати человек заявили, что они готовы взять Савченко на поруки. Все они присутствуют в судебном заседании. Это представители общественных организаций и местных органов власти. Многие из них - члены партии Общественная политическая платформа Надежды Савченко.

22 марта 2018 года Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко и дала добро на ее арест. Суд арестовал нардепа на два месяца без права залога. Ей грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.

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Теги: суд, Надежда Савченко, домашний арест, поруки
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