Защита Сущенко обжаловала приговор российского суда

Адвокаты украинского журналиста Романа Сущенко сегодня подали апелляцию на решение Московского городского суда, которым Сущенко приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщил адвокат, представитель журналиста в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин в Twitter.
4 июня Сущенко дали 12 лет тюрьмы по делу о "шпионаже". Поскольку оно было засекречено, в суде огласили только вводную и резолютивную части приговора. Фейгин подробности дела разглашать также отказался, сославшись на его секретность.
По информации российских СМИ, Сущенко якобы пытался выяснить во время визита в Москву осенью 2016 года, будет ли гибридная российская армия снова наступать на Мариуполь. 30 сентября 2016 года в Москве ФСБ незаконно его задержала и предъявила обвинение в "шпионаже".
СМИ сообщали, что Сущенко или другого украинского политзаключенного Олега Сенцова могут обменять на задержанного в Киеве кремлевского пропагандиста Кирилла Вышинского - главу теперь уже закрытого ресурса РИА Новости Украина.