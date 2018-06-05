Защита Сущенко обжаловала приговор российского суда

Роман Сущенко (скриншот)

commenthover

Сегодня подана апелляционная жалоба на приговор Московского городского суда украинскому журналисту

Реклама

Реклама

Адвокаты украинского журналиста Романа Сущенко сегодня подали апелляцию на решение Московского городского суда, которым Сущенко приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщил адвокат, представитель журналиста в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин в Twitter.

4 июня Сущенко дали 12 лет тюрьмы по делу о "шпионаже". Поскольку оно было засекречено, в суде огласили только вводную и резолютивную части приговора. Фейгин подробности дела разглашать также отказался, сославшись на его секретность.

По информации российских СМИ, Сущенко якобы пытался выяснить во время визита в Москву осенью 2016 года, будет ли гибридная российская армия снова наступать на Мариуполь. 30 сентября 2016 года в Москве ФСБ незаконно его задержала и предъявила обвинение в "шпионаже".

СМИ сообщали, что Сущенко или другого украинского политзаключенного Олега Сенцова могут обменять на задержанного в Киеве кремлевского пропагандиста Кирилла Вышинского - главу теперь уже закрытого ресурса РИА Новости Украина.