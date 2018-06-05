Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.06.2018, 14:48

Защита Сущенко обжаловала приговор российского суда

Защита Сущенко обжаловала приговор российского суда - Фото
Роман Сущенко (скриншот)

Сегодня подана апелляционная жалоба на приговор Московского городского суда украинскому журналисту

Реклама
Реклама

Адвокаты украинского журналиста Романа Сущенко сегодня подали апелляцию на решение Московского городского суда, которым Сущенко приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщил адвокат, представитель журналиста в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин в Twitter.

4 июня Сущенко дали 12 лет тюрьмы по делу о "шпионаже". Поскольку оно было засекречено, в суде огласили только вводную и резолютивную части приговора. Фейгин подробности дела разглашать также отказался, сославшись на его секретность.

По информации российских СМИ, Сущенко якобы пытался выяснить во время визита в Москву осенью 2016 года, будет ли гибридная российская армия снова наступать на Мариуполь. 30 сентября 2016 года в Москве ФСБ незаконно его задержала и предъявила обвинение в "шпионаже".

СМИ сообщали, что Сущенко или другого украинского политзаключенного Олега Сенцова могут обменять на задержанного в Киеве кремлевского пропагандиста Кирилла Вышинского - главу теперь уже закрытого ресурса РИА Новости Украина.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 05.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: приговор, роман сущенко, апелляция, московский городской суд
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Приговор Сущенко может ускорить его освобождение - Геращенко
Политика Приговор Сущенко может ускорить его освобождение - Геращенко
Российские прокуроры просят для Сущенко 14 лет тюрьмы
Политика Российские прокуроры просят для Сущенко 14 лет тюрьмы
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 