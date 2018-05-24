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24.05.2018, 19:13

Зеркаль: Украина докажет в суде ООН, что РФ финансирует терроризм

Зеркаль: Украина докажет в суде ООН, что РФ финансирует терроризм - Фото
Фото: un.org

Действия России нарушают две международные конвенции

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Украина 12 июня подаст в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Об этом сообщила в Facebook замминистра иностранных дел Лана Зеркаль, комментируя выводы Совместной следственной группы по расследованию катастрофы малайзийского самолета рейса MH17.

"Перевозка 53-й зенитно-ракетной бригадой Вооруженных сил Российской Федерации "Бука", из которого и был сбит самолет МН17, является прямым доказательством поставки Россией оружия, использованного для сбивания гражданского самолета", - отметила Зеркаль.

Замминистра подчеркнула, что эти действия России нарушают Монреальскую конвенцию 1971 года и Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма.

"Именно это мы докажем и обоснуем в своем меморандуме", - отметила Зеркаль.

В апреле 2017 года Международный суд ООН вынес промежуточное решение по делу "Украина против России", признав, что обладает юрисдикцией prima facie для рассмотрения этого дела.

В июне 2017 года подтвердился график дальнейшего рассмотрения обвинений о нарушении со стороны России двух конвенций ООН, согласно которому у Украины есть год для представления документов о действиях российской стороны. Суд назначил 12 июня 2018-го и 12 июля 2019 года как соответствующие сроки для подачи меморандума Украины и контрмеморандума Российской Федерации.

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Теги: Международный суд ООН, MH17, финансирование терроризма
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