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26.07.2018, 07:06

"Знаем мы цену декларациям": ответ РФ на заявление Помпео о Крыме

"Знаем мы цену декларациям": ответ РФ на заявление Помпео о Крыме - Фото
Мария Захарова (фото - скриншот с видео)

Представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила Крымскую декларацию США с ядерной сделкой с Ираном и Парижским соглашением по климату

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Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие Соединенными Штатами декларации о непризнании аннексии украинского Крыма Россией, посетовав на якобы нестабильность внешней политики США. Об этом она написала в Facebook.

"А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям", - заявила она.

25 июля США в декларации заявили, что никогда не признают аннексию украинского Крыма Россией. Документ с подписью госсекретаря США Майка Помпео опубликован Белым домом.

Позже президент Петр Порошенко назвал декларацию США достойным ответом гибридным провокациям Кремля после встречи президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки.

Германия, Британия, Польша и Литва уже подтвердили свою позицию, которая сходится с американской, по непризнанию оккупированного Крыма частью РФ после незаконной аннексии.

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Теги: аннексия Крыма, непризнание аннексии Крыма, Мария Захарова, Россия, США, Крым, мид рф, оккупация крыма, крымская декларация
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