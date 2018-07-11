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11.07.2018, 13:15

Звезду российских сериалов не пустили в Украину: отправили назад

Звезду российских сериалов не пустили в Украину: отправили назад - Фото
Антон Макарский (фото - www.makarsky.ru)

Макарский незаконно посещал оккупированный Крым

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Пограничная служба не пропустила в Украину российского актера, который ранее незаконно посещал оккупированный Крым и снимался там в пропагандистском сериале о его аннексии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно сообщению, Макарского не пропустили во время прохождения пограничного контроля. Его выдворили по поручению "одного из правоохранительных органов Украины" за то, что в 2015 году он незаконно посещал Крым.

"На полуостров россиянин ездил участвовать в съемках пропагандистского сериала (Крым - ред.) по заказу одного из телеканалов РФ, конечно, незаконно пересек государственную границу Украины в закрытых пунктах пропуска на временно оккупированной территории", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Макарскому запрещен въезд въезд в Украину сроком на 3 года. Его выслали обратно в Россию. 

Он известен по ролям в сериалах Моя прекрасная няня, Возвращение мушкетеров и Бедная Настя.

19 июня председатель Нацсовета Украины по вопросам телерадиовещания Юрий Артеменко сообщил, что общенациональные телеканалы стали показывать больше передач европейского производства и наблюдатется тренд уменьшения числа трансляции советских фильмов - остались в основном ленты украинских киностудий.

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Теги: российский актер, запрет на въезд в Украину, пропаганда, оккупированный крым, запрет на въезд, антон макарский, посещение крыма, российские сериалы
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