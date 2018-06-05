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05.06.2018, 10:07

Акции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фото

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Акции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фото
Акции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фото
Акции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фотоАкции в поддержку Сенцова прошли в 80 городах мира: фото

Во многих городах, где демонстрации не были запланированы организаторами глобальной акции #SaveOlegSentsov, люди вышли на одиночные пикеты

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Акции с требованием к Кремлю освободить режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных в России и временно оккупированном ею Крыму прошли уже в более чем 80 городах мира на разных континентах. Об этом в своем Facebook сообщила глава правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

По ее словам, "масштабы глобальной акции #SaveOlegSentsov впечатляют": во многих городах, где демонстрации не были запланированы, люди вышли на одиночные пикеты. Также освободить Сенцова и других политзаключенных путинский режим призвали европейские и американские политики.

В то же время в самой РФ нескольких участников акций в поддержку Сенцова задержали силовики. В частности, в Санкт-Петербурге к нескольким суткам админареста "за нарушение порядка проведения публичных мероприятий" приговорили активистов Асана Мумджи и Марию Кожеватову.

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25 августа 2015 года суд в РФ приговорил крымчанина Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Кремль отказался передать его Украине, считая узника российским гражданином.

14 мая 2018-го Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских политзаключенных в РФ и Крыму. МИД не исключил, что режиссера могут обменять на подозреваемого в госизмене руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Фото: facebook.com/SaveSentsov

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Теги: украинские политзаключенные, Олег Сенцов, политзаключенные в россии, saveolegsentsov, поддержка Сенцова
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