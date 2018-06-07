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Боты:
07.06.2018, 13:25

Нардеп Емец обнародовал важные поправки к закону об антикорсуде

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Нардеп Емец обнародовал важные поправки к закону об антикорсудеНардеп Емец обнародовал важные поправки к закону об антикорсудеНардеп Емец обнародовал важные поправки к закону об антикорсудеНардеп Емец обнародовал важные поправки к закону об антикорсудеНардеп Емец обнародовал важные поправки к закону об антикорсудеНардеп Емец обнародовал важные поправки к закону об антикорсуде
Нардеп Емец обнародовал важные поправки к закону об антикорсудеНардеп Емец обнародовал важные поправки к закону об антикорсудеНардеп Емец обнародовал важные поправки к закону об антикорсудеНардеп Емец обнародовал важные поправки к закону об антикорсудеНардеп Емец обнародовал важные поправки к закону об антикорсудеНардеп Емец обнародовал важные поправки к закону об антикорсуде
Нардеп Емец обнародовал важные поправки к закону об антикорсудеНардеп Емец обнародовал важные поправки к закону об антикорсудеНардеп Емец обнародовал важные поправки к закону об антикорсудеНардеп Емец обнародовал важные поправки к закону об антикорсудеНардеп Емец обнародовал важные поправки к закону об антикорсудеНардеп Емец обнародовал важные поправки к закону об антикорсуде

В законе об антикоррупционном суде вместо вето экспертов будет голосование и собеседование на совместных заседаниях Совета экспертов и ВККС

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В законе об антикоррупционном суде вместо вето экспертов будет голосование и собеседование на совместных заседаниях Совета экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС, - ред.). Такую поправку к проекту закона об антикоррупционном суде обнародовал депутат Леонид Емец, передает корреспондент LIGA.net.

Депутат выложил в Facebook поправки к закону об антикоррупционном суде. По его словам, эти правки были розданы на заседании комитета.

В новой редакции пункта 5 статьи 8 документа предусмотрено, что совет международных экспертов будет состоят из шести членов, а не из семи, как планировалось раньше. По инициативе не менее трех членов совета экспертов вопрос о соответствии кандидата в судьи критериям добропорядочности может быть вынесен на специальное заседание совета и ВККС. Решение о соответствии кандидата принимается большинством общего состава ВККС и совета экспертов. При этом, за должны проголосовать не меньше трех экспертов.

Также не менее трех членов совета экспертов перед таким заданием может проводиться предварительное собеседование с кандидатами. На собеседовании должны присутствовать не меньше шести членов ВККС.

В предыдущей редакции совет экспертов мог дать заключение о несоответствии кандидата. А преодолеть вето экспертов могла ВККС 11 голосами из 16.

Сегодня на заседании Рады спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что найден консенсус по спорному вопросу о полномочиях международного совета экспертов, который будет участвовать в отборе будущих судей нового суда.

1 марта 2018 года Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об антикорсуде, а 23 мая приступила к его рассмотрению во втором чтении.

4 июня премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что сложит полномочия и уйдет в отставку, если парламент не примет закон об антикоррупционном суде.

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Теги: антикоррпционный суд, поправки, Леонид Емец
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