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Боты:
10.07.2018, 20:16

НАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фото

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НАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фото
НАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фото
НАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фотоНАТО, РФ, Украина: в Киеве обсудили повестку саммита НАТО: фото

На дискуссию в качестве гостей пришли глава МВД Арсен Аваков, министр образования Лилия Гриневич, народные депутаты от фракций БПП и НФ

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В Киеве состоялась дискуссия, посвященная будущему саммиту НАТО и его основным темам. Участники дискуссии - экс-премьер Арсений Яценюк, посол США в Украине Мари Йованович, посол Канады в Украине Роман Ващук, представитель НАТО в Украине Александр Винников, передает корреспондент LIGA.net.

На дискуссию также пришли в качестве гостей глава МВД Арсен Аваков, министр образования Лилия Гриневич, народные депутаты от фракций БПП и НФ, посол Польши Ян Пекло и другие.

Спикеры сообщили несколько тем будущего саммита - противостояние России, укрепление НАТО и сближение альянса с ЕС.

Как отметил посол Канады в Украине Роман Ващук, принятый закон о Нацбезопасности может сделать Украину более привлекательным и более сильным партнером для НАТО.

Посол США в Украине Мари Йованович, считает, хоть принятие этого закона было  критически важным шагом, но дальше нужно этот закон воплотить в жизнь, а также продолжать другие реформы.

По словам Йованович, еще один элемент - экономические и политические реформы, поскольку НАТО это не только военный альянс, но и альянс, базирующийся на общих ценностях и усилиях.

Саммит НАТО стартует завтра, 11 июля.

Фото: Андрей ГУДЗЕНКО, LIGA.net

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Теги: нато, мари йованович, арсен аваков, арсений яценюк, саммит
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