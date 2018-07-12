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12.07.2018, 15:29

Нацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортаж

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Нацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортаж
Нацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортаж
Нацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортажНацкорпус провел по центру Киева "парад пленных": фоторепортаж

Возле Верховной Рады был имитирован расстрел "пленников" с целью привлечь внимание власти к проблеме украинцев, попавших в тюрьмы РФ и в Донбассе

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В поддержку украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в России и во временно оккупированном Донбассе, представители Нацкорпуса и Украинской ассоциации пленных провели в Киеве символическую акцию, во время которой имитировали расстрел.

Как передает корреспондент LIGA.net, акция началась на Майдане независимости, где ее участникам надели наручники и мешки на голову, и оттуда в сопровождении "вооруженных" игрушечными автоматами людей провели к стенам Верховной Рады. Там представители Нацкорпуса имитировали расстрел "пленных".

"Этой акцией мы хотим привлечь внимание власти, общественности и мирового сообщества к болезненной проблеме Украины – сотням заключенных украинцев, которые находятся в пыточных РФ и террористических республик", - говорится в заявлении организации.

11 июля в Минске на заседании трехсторонней контактной группы украинская сторона подняла вопрос о передаче 36 россиян в обмен на украинских политзаключенных в РФ. По информации представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирины Геращенко, Россия блокирует этот вопрос, и ее ответ ожидается 25 июля.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: украинские политзаключенные, нацкорпус, парад пленных
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