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15.08.2018, 12:06

Под палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парада

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Под палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парада
Под палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парада
Под палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парадаПод палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парада

В Киеве в связи с праздником работа метро и наземного общественного транспорта будет продлена на два часа в ночь на 25 августа

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Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости: она состоялась на взлетной полосе ГП Антонов в Киеве. На военном аэродроме в пгт Озерное Житомирской области проверили ход подготовки военной техники для парада.

За подготовкой наблюдал глава Минобороны Степан Полторак.

Здесь можно посмотреть видео репетиции.

Парад состоится 24 августа в Киеве на улице Крещатик и Майдане Независимости. В нем примут участие 4500 военнослужащих разных родов войск при 250 единицах техники. По Крещатику пройдет 24 парадных расчета подразделений ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ и других структур.

15 иностранных партнеров, преимущественно страны-члены НАТО, подтвердили, что примут участие в торжествах.

Впервые в этом году на параде будет идти "коробка" женщин-военнослужащих. Также на параде будет звучать марш украинских националистов "Зродились ми великої години", которому более 80 лет.

Читайте также: На параде в Киеве у военных будет "новое старое" приветствие

Как проходил военный парад в 2017 году, можно посмотреть здесь.

Фото: пресс-служба Минобороны

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Теги: ВСУ, степан полторак, военный парад, фоторепортаж, репетиция, день независимости
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