Показали украинско-румынские учения Riverine-2018: фоторепортаж

Учения продлятся на участке реки Дунай до 6 сентября 2018 года

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Вчера, 4 сентября, в Измаиле Одесской области стартовали украинско-румынские военные учения Riverine - 2018, целью которых является отработка совместных действий многонациональных катерных тактических групп для повышения их совместимости и возможностей проведения операции по безопасности на реке Дунай. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.

На церемонию открытия маневров прибыли представители командования Военно-Морских Сил ВС Украины, Государственной пограничной службы Украины, ВМС и Береговой охраны Румынии, а также органов государственной власти.

"Двустороннеие украинско-румынские учения Riverine -2018 мы проводим впервые, и они направлены на укрепление региональной безопасности и улучшения взаимодействия между флотами Украины и Румынии", - отметил заместитель начальника управления боевой подготовки командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Андрей Куриленко.

По его словам, эти маневры позволят поддерживать стабильность в регионе, качественно тренировать силы и внедрять стандарты взаимодействия между военными моряками.

Украинские и румынские военные моряки и пограничники будут отрабатывать тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных групп и повысят совместимость катеров флотов и береговой охраны двух стран по вопросам освещения надводной обстановки на Дунае, тактического маневрирования и проведения досмотровых операций.

Учения продлятся на участке реки Дунай до 6 сентября 2018 года.

3 сентября 2018 года во Львовской области начались международные военные учения Rapid Trident-2018.