"Путину" у посольства России в Киеве дали красную карточку: фото

Правозащитники на 24-й по счету акции потребовали от оккупантов расследовать похищения граждан Украины в Крыму после аннексии полуострова

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В Киеве возле здания посольства государства-агрессора России сегодня состоялась акция "Путин играет человеческими жизнями", инициированная общественной организацией Крым СОС.

Это уже 24-я ежемесячная акция, на которой правозащитники требуют от оккупантов расследовать похищения украинцев в Крыму после аннексии полуострова. В перформансе была использована тема нынешнего чемпионата мира по футболу: человеку в маске президента РФ Владимира Путина дали символическую красную карточку.

В мероприятии принял участие замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, который в 2015-2017 годах пробыл за решеткой в Крыму по сфабрикованному обвинению.

Акция прошла под слоганом-вопросом "Где Эрвин?". Речь идет о крымском татарине Эрвине Ибрагимове, который был похищен неизвестными в Бахчисарае в мае 2016 года.

По данным Крым СОС, с начала оккупации Крыма Россией на полуострове похитили 44 человека, 16 из них до сих пор не найдены.

Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма РФ. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. Украина не признает незаконное проведение Москвой в Крыму парламентских и президентских выборов и считает избранную с участием полуострова Госдуму нелегитимной.

Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net