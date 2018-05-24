У посольства РФ в Киеве прошла акция в поддержку Сенцова: фото

Участники мероприятия требовали от Кремля освободить украинских политзаключенных, удерживаемых в тюрьмах России и на оккупированных территориях

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В Киеве возле посольства государства-агрессора России сегодня состоялась акция в поддержку украинского политзаключенного в РФ, режиссера Олега Сенцова, который 11 дней назад объявил бессрочную голодовку.

Участники мероприятия пришли к зданию дипмиссии на Воздухофлотском проспекте с украинскими и крымскотатарскими флагами, а также плакатами с надписями Save Sentsov и Free Sentsov. Некоторые митингующие держали в руках разрезанные хлебные булочки с фигурками человечков внутри.

В ходе акции ее участники требовали от Кремля освободить Сенцова и других украинских политзаключенных, удерживаемых в тюрьмах РФ и на оккупированных территориях.

За порядком во время мероприятия наблюдали бойцы Нацгвардии, которые круглосуточно дежурят возле российского посольства.

14 мая 2018 года Сенцов, находящийся в колонии в российском Заполярье, объявил бессрочную голодовку с требованием отпустить всех незаконно задержанных украинцев, удерживаемых в РФ и временно оккупированном Крыму.

В поддержку Сенцова выступили около 130 российских журналистов, писателей и ученых. Также призыв к Москве освободить режиссера прозвучал в ПАСЕ.

На 1 и 2 июня 2018-го запланирована глобальная акция солидарности с Сенцовым и другими политзаключенными, которая пройдет в разных городах мира.

Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net