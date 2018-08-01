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01.08.2018, 09:39

В Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видео

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В Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видео
В Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видео
В Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видеоВ Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины - фото, видео

В учениях Noble Partner 2018 примут участие 3000 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и стран-партнеров

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В Грузии 1 августа начинаются многонациональные военные учения стран НАТО и партнеров альянса Noble Partner 2018. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Грузии.

"Эти учения проводятся в Грузии уже четвертый раз и направлены на повышение квалификации в оборонительных и наступательных операциях, повышение готовности и совместимости со странами-членами и партнерами НАТО, а также вносят вклад в поддержание стабильной и безопасной среды в Черноморском регионе", - сказано в сообщении.

Согласно информации на сайте армии США в Европе, в учениях примут участие 3000 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и стран-партнеров: Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана. и Армении.

В этом году в учениях будет задействована авиация США и бронетранспортеры Германии. Маневры продлятся до 15 августа.

Сценарий учений включает командование, штабные и полевые тренировки с живым огнем, маневры и элементы боевой поддержки в оборонительных и наступательных операциях.

Ранее США перебросили в Грузию из Европы для учений военную технику, включая бронетранспортеры Stryker, боевые машины пехоты Bradley и пять танков Abrams (M1A2). Техника была доставлена морским путем из порта Констанца в Румынии в грузинский порт Поти. Также в учениях будут задействованы американские боевые вертолеты AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk.  

28 июля американских солдат встретили в Грузии.

Фото, видео: www.eur.army.mil

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее уже заявил, что активность Североатлантического альянса на юго-западном направлении "вынуждает Россию к симметричному ответу".

27 июля были представлены результаты социологического исследования от группы Рейтинг, согласно которому в Украине растет поддержка курса на НАТО.

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Теги: Украина, нато, учения, военные, Грузия, североатлантический альянс, военная техника, учения НАТО
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