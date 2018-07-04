В Киеве полиция катала на лошадях и давала подержать оружие: фото

Президент Петр Порошенко отметил позитивное движение ведомства в направлении европейских стандартов работы

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Сегодня, 4 июля, Нацполиция отмечает третью годовщину создания. На Софийской площади в Киеве прошли торжественные мероприятия.

Полицейских поздравили президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман, министр внутренних дел Арсен Аваков.

Порошенко отметил позитивное движение ведомства в направлении европейских стандартов работы, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Он вручил полицейским государственные награды за мужество, весомый вклад в борьбу с преступностью, высокий профессионализм и присвоил специальные звания.

Глава Нацполиции Сергей Князев поздравил полицейских с профессиональным праздником. Он отметил, что ежедневно в полицию за советом и помощью обращаются тысячи граждан. В частности, в этом году зарегистрировано более 3,5 млн обращений, сказал он.

«Уверен, что мы, полицейские, мобилизуем свои силы, умения и мастерство, чтобы и в дальнейшем успешно бороться с преступностью, и сделаем все, что от нас зависит, для укрепления законности и правопорядка в Украине», - сказал Князев.