В Клубе Кабмина попрощались с Левком Лукьяненко - фото

В Клубе Кабмина сегодня, 10 июля, попрощались с известным диссидентом, соавтором Акта о независимости Украины, писателем и Героем Украины Левком Лукьяненко.
Отпевание состоялось во Владимирском соборе. Похоронят Лукьяненко на Байковом кладбище.
Почтить память великого украинца пришли политики и небезразличные граждане.
В понедельник, 8 июля, с ним прощались родныи и близкие в его доме в селе Хотов.
Левко Лукьяненко скончался в реанимации 7 июля. Он не дожил полтора месяца до своего 90-летия.
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net