В Клубе Кабмина попрощались с Левком Лукьяненко - фото

Почтить память великого украинца пришли политики и небезразличные граждане

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В Клубе Кабмина сегодня, 10 июля, попрощались с известным диссидентом, соавтором Акта о независимости Украины, писателем и Героем Украины Левком Лукьяненко.

Отпевание состоялось во Владимирском соборе. Похоронят Лукьяненко на Байковом кладбище.

Почтить память великого украинца пришли политики и небезразличные граждане.

В понедельник, 8 июля, с ним прощались родныи и близкие в его доме в селе Хотов.

Левко Лукьяненко скончался в реанимации 7 июля. Он не дожил полтора месяца до своего 90-летия.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net