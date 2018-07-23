В Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортаж

Корабли входят в состав двух подразделений Североатлантического Альянса

Реклама

Реклама

Сегодня в Одессу прибыли с визитом корабли стран НАТО Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

"В порт Одессы с визитом заходят корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО 2 (SNMCMG2)", - отмечается в сообщении.

По информации Думской, сразу шесть кораблей Альянса зашли с в одесский порт. Корабли входят в состав двух подразделений Североатлантического Альянса.

"Вторая морская постоянная группа (SNMG 2) на этот раз состоит из фрегатов: флагманского голландца F804 De Ruyter, румынского F221 Regele Ferdinand и турецкого F242 Fatih. Вторая минно-тральная группа (SNMCMG 2) зашла в составе флагмана — немецкого корабля обеспечения А513 Rhein, турецкого охотника за минами M269 Anamur и румынского M25 Lt. Lupu Dinescu ("Лейтенант Лупу Динеску"), - говорится в сообщении.

На 23 июля запланирован брифинг руководителей учений Sea Breeze 2018, которые подведут итоги выполнения заданий, спланированных объединенным штабом учений.

18 января 2018 года Рада дала добро на допуск в Украину вооруженных сил стран НАТО для проведения учений.

Фото: dumskaya.net, facebook.com/navy.mil.gov.ua