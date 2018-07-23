Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.07.2018, 13:12

В Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортаж

1 / 10
В Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортаж
В Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортаж
В Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортажВ Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортаж

Корабли входят в состав двух подразделений Североатлантического Альянса

Реклама
Реклама

Сегодня в Одессу прибыли с визитом корабли стран НАТО Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

"В порт Одессы с визитом заходят корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО 2 (SNMCMG2)", - отмечается в сообщении.

По информации Думской, сразу шесть кораблей Альянса зашли с в одесский порт.

Корабли входят в состав двух подразделений Североатлантического Альянса.

"Вторая морская постоянная группа (SNMG 2) на этот раз состоит из фрегатов: флагманского голландца F804 De Ruyter, румынского F221 Regele Ferdinand и турецкого F242 Fatih. Вторая минно-тральная группа (SNMCMG 2) зашла в составе флагмана — немецкого корабля обеспечения А513 Rhein, турецкого охотника за минами M269 Anamur и румынского M25 Lt. Lupu Dinescu ("Лейтенант Лупу Динеску"), - говорится в сообщении.

На 23 июля запланирован брифинг руководителей учений Sea Breeze 2018, которые подведут итоги выполнения заданий, спланированных объединенным штабом учений.

18 января 2018 года Рада дала добро на допуск в Украину вооруженных сил стран НАТО для проведения учений.

Фото: dumskaya.net, facebook.com/navy.mil.gov.ua

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 23.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: нато, одесса, корабли
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
На авиашоу в Румынии летчик МиГ-21 погиб, спасая зрителей: фото
На авиашоу в Румынии летчик МиГ-21 погиб, спасая зрителей: фото
В Харькове на ходу взорвали авто директора фармкомпании: фото
В Харькове на ходу взорвали авто директора фармкомпании: фото
В США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты: фото
В США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты: фото
Материалы по теме
В НАТО готовы ускорить вступление Украины в Альянс - Полторак
Политика В НАТО готовы ускорить вступление Украины в Альянс - Полторак
Путин о курсе Украины в НАТО: Будет крайне негативная реакция
Политика Путин о курсе Украины в НАТО: Будет крайне негативная реакция
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортаж
В Одессу прибыли корабли НАТО: фоторепортаж
Сотрудница NASA рассказала, зачем они летят на Солнце: видео
Сотрудница NASA рассказала, зачем они летят на Солнце: видео 11:34
Вышел трейлер начиненной спецэффектами "Годзиллы-2": видео
Вышел трейлер начиненной спецэффектами "Годзиллы-2": видео 10:45
Кошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фото
Кошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фото 09:46
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 