ОБСЕ показала дрон-видео тайных конвоев из РФ в Донбасс: видео

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что изображенное на видео - "еще один способ, которым РФ намеренно продолжает конфликт"

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прокомментирвал видео, снятое беспилотником миссии ОБСЕ, как конвои грузовиков незаконно въезжают в Украину из России через неподконтрольный участок границы. Таким образом, считает Волкер, РФ поддерживает боевые действия в Донбассе. Об этом он написал в своем Twitter.

"На этих кадрах, снятых специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, конвои грузовиков незаконно въезжают в Украину из России. Напомним, действия России заблокировали эффективную работу миссии по мониторингу границы, и российские силы постоянно препятствуют СММ ОБСЕ посещать границу", - написал он.

Он считает, что "это еще один способ, которым Россия намеренно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на международные усилия, направленные на поддержание мира в Украине".

В отчете миссии ОБСЕ говорится, что ее БПЛА зафиксировал, как посреди ночи колонна из 8 грузовиков въехала в Украину и выехала из нее по грунтовой дороге в районе, где нет погранично-пропускных сооружений. По данным миссии, это было 7 августа.

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Грузовики двигались на восток по дороге у неподконтрольного Украине населенного пункта Чистяково.

"Вблизи н. п. Маныч, что примерно в 3,5 км от границы между Украиной и Российской Федерацией, колонна повернула на восток на грунтовую дорогу, которая проходит через границу. После этого БПЛА зафиксировал вторую колонну, которая двигалась в западном направлении от границы с Российской Федерацией по этой же грунтовой дороге", - говорится в отчете ОБСЕ.