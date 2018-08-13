ОБСЕ показала дрон-видео тайных конвоев из РФ в Донбасс: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что изображенное на видео - "еще один способ, которым РФ намеренно продолжает конфликт"

Реклама
Реклама

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прокомментирвал видео, снятое беспилотником миссии ОБСЕ, как конвои грузовиков незаконно въезжают в Украину из России через неподконтрольный участок границы. Таким образом, считает Волкер, РФ поддерживает боевые действия в Донбассе. Об этом он написал в своем Twitter.

"На этих кадрах, снятых специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, конвои грузовиков незаконно въезжают в Украину из России. Напомним, действия России заблокировали эффективную работу миссии по мониторингу границы, и российские силы постоянно препятствуют СММ ОБСЕ посещать границу", - написал он.

Он считает, что "это еще один способ, которым Россия намеренно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на международные усилия, направленные на поддержание мира в Украине".

В отчете миссии ОБСЕ говорится, что ее БПЛА зафиксировал, как посреди ночи колонна из 8 грузовиков въехала в Украину и выехала из нее по грунтовой дороге в районе, где нет погранично-пропускных сооружений. По данным миссии, это было 7 августа.

Читайте также: ОБСЕ зафиксировала новейшие комплексы РФ радиоэлектронной борьбы

Грузовики двигались на восток по дороге у неподконтрольного Украине населенного пункта Чистяково.

"Вблизи н. п. Маныч, что примерно в 3,5 км от границы между Украиной и Российской Федерацией, колонна повернула на восток на грунтовую дорогу, которая проходит через границу. После этого БПЛА зафиксировал вторую колонну, которая двигалась в западном направлении от границы с Российской Федерацией по этой же грунтовой дороге", - говорится в отчете ОБСЕ.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Курт Волкер, обсе, беспилотник, конвой, колонна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Пес-миротворец спас кота от драки - видео
Пес-миротворец спас кота от драки - видео
ОБСЕ показала дрон-видео тайных конвоев из РФ в Донбасс: видео
ОБСЕ показала дрон-видео тайных конвоев из РФ в Донбасс: видео
Стакан не расплескает: стабилизация пушки катера Гюрза-М на видео
Стакан не расплескает: стабилизация пушки катера Гюрза-М на видео
ТЭК Тамразов вышел под залог - СМИ
Украина может остаться без трансляций матчей еврокубков УЕФА
Украина может остаться без трансляций матчей еврокубков УЕФА
Какую украинскую технику будут комплектовать ПТРК Javelin - фото
Транспорт Какую украинскую технику будут комплектовать ПТРК Javelin - фото
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Пес-миротворец спас кота от драки - видео
Пес-миротворец спас кота от драки - видео
ОБСЕ показала дрон-видео тайных конвоев из РФ в Донбасс: видео
ОБСЕ показала дрон-видео тайных конвоев из РФ в Донбасс: видео 15:45
Стакан не расплескает: стабилизация пушки катера Гюрза-М на видео
Стакан не расплескает: стабилизация пушки катера Гюрза-М на видео 13:57
Джонсон вынес журналистам чая вместо извинений мусульманкам
Джонсон вынес журналистам чая вместо извинений мусульманкам 13:31
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 