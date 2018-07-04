День НПУ: полицейские пели и дарили детям нашивки - видео

В этом году в полицию за советом и помощью обратились более 3,5 млн граждан

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4 июля Нацполиция отметила третью годовщину создания. В Киеве на Софийской площади прошли торжественные мероприятия.



Полицейских поздравили президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман, министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Порошенко отметил позитивное движение ведомства в направлении европейских стандартов работы. Он вручил полицейским государственные награды и присвоил специальные звания.

Глава Нацполиции Сергей Князев поздравил полицейских с профессиональным праздником. Он отметил, что ежедневно в полицию за советом и помощью обращаются тысячи граждан. В частности, в этом году зарегистрировано более 3,5 млн обращений, сказал он.

Видео: Андрей Гудзенко / LIGA.net