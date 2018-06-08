Депутат Мураев в центре скандала: назвал Сенцова "террористом"

Бывший регионал высказался об украинском политзаключенном в РФ, который 26 дней назад объявил бессрочную голодовку, в духе кремлевской пропаганды

Реклама

Реклама

Внефракционный народный депутат, экс-член Партии регионов Евгений Мураев оказался в эпицентре скандала, назвав политзаключенного в РФ Олега Сенцова "террористом", как его окрестили российские оккупанты в сфабрикованном уголовном деле.

"Сенцова можно по-разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом, для националистической части он, наверное, является героем. Время покажет, кто прав", - сказал Мураев в эфире телеканала 112 Украина 7 июня.

Сегодня депутат Сергей Пашинский призвал СБУ и ГПУ открыть уголовные дела против Мураева по ст. 111 (госизмена) и ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) УК. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко потребовала от Мураева извиниться перед Сенцовым, его семьей и всеми политзаключенными.

Глава МВД Арсен Аваков в своем Facebook заявление депутата прокомментировал коротко: "Мураев – подонок. Тут нечего обсуждать".

LIGA.net обратилась за комментариями к СБУ и ГПУ, однако ответа от ведомств пока нет.

Также на заседании Рады Геращенко ошибочно назвала Мураева членом фракции Оппозиционный блок, из которой он вышел в 2016 году. После того, как представитель Оппоблока Александр Долженков указал на эту ошибку, на него с кулаками набросился депутат от Народного фронта Юрий Береза. Другие нардепы быстро прекратили потасовку.

Видео: YouTube