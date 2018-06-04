Истребители ВСУ над пляжами Затоки и Кирилловки: видео

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Украинские военные пролетели над морем вблизи пляжей Кирилловки и Затоки на сверхнизкой высоте

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В сеть выложили кадры с полетами украинской авиации вблизи пляжей Кирилловки и Затоки. Видео опубликовал ресурс MilitaryAviation InUa.

В описании к видео указано, что кадры были отсняты в течение 2015 – 2018 годов.

"Пляжный сезон. Полеты украинской авиации на сверхнизкой высоте", - сказано в описании.

Ранее сообщалось, что военно-политическое руководство Украины приняло решение из-за учений армии закрыть на лето для гражданского судоходства некоторые районы Азовского моря. 

Читайте аналитику: ВМС НАТО: проблема соответствия российской угрозе

В апреле на побережье Азовского моря проходили масштабные учения ВСУ, к которым привлекли авиацию, артиллерию, бронетехнику и десантников.

Видео: MilitaryAviation InUa

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Теги: ВСУ, военная авиация, истребители ВСУ, Затока, Кирилловка, пляжи
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