Как Нацкорпус вел "пленных" на "расстрел" к Верховной Раде: видео

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Символическая акция призвана напомнить власти об украинцах, попавших в плен к российским наемникам и брошенным в тюрьмы РФ

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В рамках всеукраинского флешмоба "Забвение хуже предательства" Нацкорпус и Украинская ассоциация пленных инициировали в Киеве акцию в поддержку украинцев, попавших в тюрьмы в России и на временно оккупированной территории Донбасса.

От Майдана независимости до Верховной Рады колонна "пленных" прошла в сопровождении людей, "вооруженных" игрушечным оружием. Возле парламента был имитирован расстрел "пленников".

Цель акции – напомнить власти о необходимости бороться за освобождение украинцев, попавших в плен к российским наемникам и брошенным в тюрьмы РФ.

О готовности Украины передать 23 российских заключенных в обмен на такое же количество украинцев, которые удерживаются в тюрьмах РФ, ранее заявила омбудсмен Людмила Денисова.

Смотрите также фоторепортаж: Нацкорпус провел по центру Киева "парад пленных"

Видео: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: украинские политзаключенные, нацкорпус, парад пленных
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