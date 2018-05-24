КБ Луч испытало боевой модуль с управляемыми ракетами: видео

Разработанный украинскими и иностранными специалистами модуль может поражать как бронированные цели и легкобронированные объекты, так и живую силу

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В Черниговской области успешно испытали новый боевой модуль, разработанный конструкторским бюро Луч совместно с иностранной компанией. Видео испытаний опубликовано на YouTube-канале украинского КБ.

Модуль размещается на шасси бронетехники и оснащен современными управляемыми ракетами Скиф. Система наведения модуля позволяет использовать его для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей с различными видами брони.

Также новое вооружение может поражать малоразмерные цели наподобие долговременных огневых точек, танк в окопе, легкобронированные объекты, зависшие вертолеты, надводные цели и живую силу противника в любое время суток.

Цели, пораженные в ходе испытаний модуля

В ходе испытаний все ракеты попали точно в цель, иностранные партнеры остались довольны полученным результатом, отмечают в Луче.

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Ранее в мае 2018 года в Черниговской области прошел финальный этап испытаний новой модификации противотанкового ракетного комплекса Скиф – экспортной версии украинского ПТРК Стугна-П.

Фото и видео: КБ Луч