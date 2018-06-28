Кортеж Москальковой проигнорировал Денисову и проехал мимо: видео

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Российский омбудсмен заехала в колонию к Сенцову и выехала "не заметив", что у ворот стоит украинский омбудсмен Денисова

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Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова приехала в колонию, где удерживается украинский политзаключенный Олег Сенцов

В колонию ее не пустили, но мимо украинской делегации проехал кортеж российской уполномоченной Татьяны Москальковой. На звонки Денисовой она не ответила. Когда кортеж выезжал, Денисова пыталась остановить машины, но Москалькова так и не вышла. 

Ранее российский омбудсмен заявила, что состояние Сенцова удовлетворительное. Денисова в это не верит, пока сама не сможет его увидеть. 

Украинский омбудсмен пытается подать официальное заявление, чтобы встретиться с Сенцовым, но никто из руководства колонии к ней не выходит. 

Денисова уже направила уполномоченным органам РФ все документы, необходимые для посещения украинских политзаключенных.

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Теги: Людмила Денисова, видео, колония, татьяна москалькова, Олег Сенцов
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