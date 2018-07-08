Порошенко о Волыни: "Будущее не должно зависеть от прошлого"

Президент Украины почтил память украинских жертв Волынской трагедии

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Современные поколения украинцев и поляков не имеют права ставить будущее наших народов в зависимость от прошлого. Об этом президент Петр Порошенко заявил в ходе памятных мероприятий в селе Гончий Брод, посвященных годовщине польско-украинского конфликта 1943-1944 годов, которые состоялись, передает пресс-служба главы государства.

"Трагедия Гончего Брода, как и Волынская трагедия в общем, является мучительным и поучительным историческим уроком для двух народов - украинского и польского", - сказал он.

По словам Порошенко, два народа объединены общим прошлым, которые в настоящем построили крепкие отношения и имеют общее европейское будущее.

Он отметил, что "во все времена от спора польского и украинского народов выигрывает только третий - тот, кто сейчас осуществляет агрессию с Востока".

Украинский президент выразил глубокое уважение жителям Волыни, пережившим "тот кошмар", и поблагодарил тех, кто "свято хранит память о погибших родственниках и земляках".

Фото: пресс-служба АП

Также сегодня, 8 июля, украинский президент открыл в польском селе Сагрынь мемориал памяти жертв польско-украинского конфликта во время Второй мировой войны, которые погили от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в марте 1944-го.

В єто время, президент Польши Анджей Дуда посетил Луцк по приглашению по приглашению католического Собора святых апостолов Петра и Павла, а также село Олику, где принял участие в памятных мероприятиях к 75-й годовщине Волынской трагедии, когда в ходе украинско-польского конфликта погибли представители обеих наций.

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