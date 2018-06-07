Рада рассматривает законопроект об антикорсуде: онлайн-трансляция

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Парламент завершил рассмотрение всех поправок к проекту закона и готовится принять решение по документу в целом

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Верховная Рада на утреннем пленарном заседании в четверг, 7 июня, рассматривает во втором чтении президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде №7440. Здесь вы можете смотреть прямую трансляцию заседания.

Сегодня парламент завершил рассмотрение всех поправок к проекту закона об антикоррупционном суде, после чего должен принять решение по документу в целом. Ввиду значимости события в Раду прибыли президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

На заседании спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что найден консенсус по спорному вопросу о полномочиях международного совета экспертов, который будет участвовать в отборе будущих судей нового суда.

1 марта 2018 года Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об антикорсуде, а 23 мая приступила к его рассмотрению во втором чтении.

4 июня премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что сложит полномочия и уйдет в отставку, если парламент не примет закон об антикоррупционном суде.

Трансляция: YouTube / RadaTVchannel

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Теги: верховная рада, антикоррупционный суд, борьба с коррупцией, закон об антикоррупционном суде
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