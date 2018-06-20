Рада взялась за проект закона о нацбезопасности: трансляция

Народные депутаты начали рассматривать законопроект о национальной безопасности №8068, который был принят в первом чтении еще 5 апреля. Главная его задача - создать условия для адаптации украинского сектора безопасности к стандартам Североатлантического альянса.
При доработке проекта ко второму чтению депутаты учли предложения западных партнеров Украины.
Вводится общественный и парламентский контроль за оборонными структурами, а на развитие ВСУ будет выделяться не менее 3% ВВП.
Также окончательная версия закона предполагает учет всех пользователей газа в Украине, чтобы облгазы не могли скрыть реальную схему потребления топлива.
Предусмотрено, что министр обороны будет назначаться парламентом по представлению президента из числа гражданских лиц.
Кроме того, в окончательной версии документа четко определены функции Службы безопасности Украины, причем среди них нет борьбы с коррупцией. Контроль над СБУ будет осуществлять парламент.
Предусмотрено, что национальные интересы Украины - это государственный суверенитет, территориальная целостность, демократический конституционный строй, недопущение вмешательства во внутренние дела страны. Также среди нацинтересов - стабильное экономическое развитие, повышение качества жизни граждан, интеграция в ЕС и НАТО.
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В Раде планируют принять закон в завтра, 21 июня, чтобы президент Петр Порошенко мог подписать его до старта саммита Украина-НАТО в июле.