Саммит G7, антикоррсуд, двойник Ына: новости недели за 90 секунд

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Смерти украинских режиссеров, увольнение Данилюка, двойник Ким Чен Ына и другое

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Важные и просто интересные новости за неделю - от LIGA.net

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Теги: новости недели, ким чен ын, кира муратова, саммит G7, данилюк
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