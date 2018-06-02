СБУ обнародовала записи разговоров между наемниками ЧВК Вагнера

Запись документирует роль российских военных в боевых действиях в Луганской области в период 2014-2015 годов

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СБУ опубликовала очередные записи перехваченных разговоров российских террористов из ЧВК Вагнера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На одной из записей зафиксирован диалог между бывшим главарем террористов ЛНР Игорем Плотницким и офицером ГУ ГШ ВС РФ - руководителем наемников Дмитрием Уткиным. По мнению СБУ, эта запись документирует роль российских военных в боевых действиях в Луганской области в период 2014-2015 годов.

Вторая запись – разговор Уткина с одним из кураторов террористов, военнослужащим ГУ ГШ ВС РФ Олегом Иванниковым, который, по данным СБУ, причастен к сбиванию рейса МН17 из российской ЗРК Бук-М1. Эта беседа является очередным доказательством того, что наемники ЧВК Вагнера непосредственно подчинялись офицерам спецслужб РФ, считают в СБУ.

Также там заявили, что установили число убитых в Донбассе боевиков Уткина. С июня 2014 года, по данным СБУ, силами АТО было уничтожено как минимум 36 граждан РФ из состава ЧВК Вагнера.

16 мая 2018 года представители Украины во время заседания трехсторонней контактной группы в Минске попросили главу СММ ОБСЕ Эртурула Апакана проверить информацию об участии боевиков ЧВК Вагнера в вооруженных провокациях против бойцов Объединенных сил.