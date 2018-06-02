СБУ обнародовала записи разговоров между наемниками ЧВК Вагнера

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Запись документирует роль российских военных в боевых действиях в Луганской области в период 2014-2015 годов

Реклама
Реклама

СБУ опубликовала очередные записи перехваченных разговоров российских террористов из ЧВК Вагнера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

На одной из записей зафиксирован диалог между бывшим главарем террористов ЛНР Игорем Плотницким и офицером ГУ ГШ ВС РФ - руководителем наемников Дмитрием Уткиным. По мнению СБУ, эта запись документирует роль российских военных в боевых действиях в Луганской области в период 2014-2015 годов.

Вторая запись – разговор Уткина с одним из кураторов террористов, военнослужащим ГУ ГШ ВС РФ Олегом Иванниковым, который, по данным СБУ, причастен к сбиванию рейса МН17 из российской ЗРК Бук-М1. Эта беседа является очередным доказательством того, что наемники ЧВК Вагнера непосредственно подчинялись офицерам спецслужб РФ, считают в СБУ.

Также там заявили, что установили число убитых в Донбассе боевиков Уткина. С июня 2014 года, по данным СБУ, силами АТО было уничтожено как минимум 36 граждан РФ из состава ЧВК Вагнера.

16 мая 2018 года представители Украины во время заседания трехсторонней контактной группы в Минске попросили главу СММ ОБСЕ Эртурула Апакана проверить информацию об участии боевиков ЧВК Вагнера в вооруженных провокациях против бойцов Объединенных сил.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: чвк вагнера, сбу, мн17, дмитрий уткин, олег иванников
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
СБУ обнародовала записи разговоров между наемниками ЧВК Вагнера
СБУ обнародовала записи разговоров между наемниками ЧВК Вагнера
В Киеве на Дегтяревской горел автобус: видео
В Киеве на Дегтяревской горел автобус: видео
Nintendo выпустит три новых игры о покемонах
Nintendo выпустит три новых игры о покемонах
Технологии Отчет королевы интернета: что важного произошло в глобальной сети
Деньги с запада. Кто дал Wi-Fi в киевском трамвае и троллейбусе
Телеком Деньги с запада. Кто дал Wi-Fi в киевском трамвае и троллейбусе
РосСМИ сообщили об "ультиматуме" Нафтогаза к Газпрому по транзиту
ТЭК РосСМИ сообщили об "ультиматуме" Нафтогаза к Газпрому по транзиту
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
СБУ обнародовала записи разговоров между наемниками ЧВК Вагнера
СБУ обнародовала записи разговоров между наемниками ЧВК Вагнера
В Кривом Роге на ходу выбросили из авто мужчину с пулевым - СМИ
В Кривом Роге на ходу выбросили из авто мужчину с пулевым - СМИ 01.06.18, 23:46
В Киеве открылся "Парк коррупции"
В Киеве открылся "Парк коррупции" 01.06.18, 22:55
Мастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиков
Мастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиков 01.06.18, 16:09
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 