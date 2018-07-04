Сегодня отмечают День Национальной полиции Украины: видео

Три года назад приняла присягу новая украинская полиция

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Сегодня, 4 июля, в Украине отмечают день национальной полиции Украины.

Сейчас в полиции работают больше 132 тысяч сотрудиников. Из них 81% - мужчины и почти 19% - женщины. За три года пришли работать в полицию 18 тысяч человек.

Патрульная полиция, которая начинала работу в Киеве, сейчас работает в 35 городах Украины.

За три года работы было обработано больше 12 миллионов обращений. За это время в суд направили 520 тысяч обвинительных актов и каждый месяц правоохранители привлекают к ответственности около 20 тысяч преступников.

Полицейских поздравило руководство страны. Премьер-министр Владимир Гройсман наградил 14 лучших полицейских. Также поздравил сотрудников полиции президент Петр Порошенко.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал полицейскую реформу одной из самых успешных в Украине.