Смена почетного караула в Канаде прошла под украинскую музыку

Украинскую композицию исполнил оркестр Церемониальной Гвардии вооруженных сил Канады

Реклама

Реклама

Смена почетного караула возле канадского парламента в Оттаве прошла под украинскую песню "Щоб шаблі не брали, щоб кулі минали". Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко и опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись.

"Это видео должно войти в золотую коллекцию украинских артефактов в мире. Канада. Оттава. Смена почетного караула возле парламента под наше "щоб шаблі не брали, щоб кулі минали...", - написал дипломат.

Он выразил благодарность оркестру Церемониальной гвардии Вооруженных сил Канады за "фантастический музыкальный подарок".

Кадры были сняты сегодня, 1 июля, когда Канада отмечает День независимости страны.