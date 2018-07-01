Смена почетного караула в Канаде прошла под украинскую музыку

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Украинскую композицию исполнил оркестр Церемониальной Гвардии вооруженных сил Канады

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Смена почетного караула возле канадского парламента в Оттаве прошла под украинскую песню "Щоб шаблі не брали, щоб кулі минали". Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко и опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись.

"Это видео должно войти в золотую коллекцию украинских артефактов в мире. Канада. Оттава. Смена почетного караула возле парламента под наше "щоб шаблі не брали, щоб кулі минали...", - написал дипломат. 

Он выразил благодарность оркестру Церемониальной гвардии Вооруженных сил Канады за "фантастический музыкальный подарок".

Кадры были сняты сегодня, 1 июля, когда Канада отмечает День независимости страны.

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Теги: канада, украинская музыка, украинская песня, смена караула
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