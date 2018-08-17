США передали Украине контрбатарейные радары: видео

Одновременно такой радар может обрабатывать ведение огня из 10 различных видов оружия из нескольких мест

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США передали Украине два контрбатарейных радара. Церемония передачи оборудования прошла при участии посла США в Украине Мари Йованович. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как уточнили в министерстве, подвижная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы типа "AN / TPQ" предназначена для автоматического определения местоположения позиций вражеской артиллерии, ракетных установок и минометов.

Одновременно такой радар может обрабатывать ведение огня из 10 различных видов оружия из нескольких мест и определять позиции после обнаружения первого выстрела.

В Минобороны сообщили, что с 2014 года американская сторона передала ВСУ более трех десятков таких станций контрбатарейной борьбы различных модификаций.

Украина - первая и единственная страна, которой США предоставили право самостоятельно эксплуатировать AN/TPQ.

Как заявил начальник Генштаба Виктор Муженко, выделенные в оборонном бюджете США $250 млн на военную помощь Украине в первую очередь пойдут на усиление щита против угроз с воздуха.