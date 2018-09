У жены Медведчука есть нефтяной бизнес в России - Схемы

Супругам Медведчук удалось получить доступ к одному из трех самых больших нефтегазовых месторождений РФ

Семья Виктора Медведчука, лидера пророссийского движения "Украинский выбор" и кума президента РФ Владимира Путина, имеет бизнес в России. Об этом сообщается в программе Схемы.

Как утверждают журналисты Схем, бизнес был основан уже после 2014 года.

Супругам Медведчук удалось обойти ключевых игроков на российском нефтегазовом рынке и получить доступ к одному из трех самых больших нефтегазовых месторождений РФ, запасы которого оценивают в десятки миллионов тонн, утверждают журналисты Схем.

Как утверждают журналисты Схем, Оксана Марченко, жена Медведчука, является основательницей и конечным бенефициаром не менее десяти компаний которые занимаются недвижимостью и строительством, работают в сельском хозяйстве, заготавливают лес, проводят инженерные исследования, занимаются финансами и работают в медиа.

Как утверждают журналисты Схем, Марченко является конечным бенефициарным собственником трех украинских компаний ТОВ "ИК Укркапитал", Терра-Инвест и ТОВ "ИК Спорт-Тур", которые в 2015-2016 году вошли в со-основатели компании ООО "Таврия-Инвест", зарегистрированной в марте 2015 года в Ялте. Эта компания имеет общего директора с компанией из Москвы "ИК Таврия-Север" - Инну Палий. Собственники "ИК Таврия-Север" прячутся за кипрскими компаниями.

Компания НЗНП Трейд, владеющая нефтеперерабатывающим заводом в Новошахтинске, в 2015 году выиграла конкурс на право добывать нефть в Ханты-Мансийском автономном округе на Гавриковском месторождении, запасы которого превышают 40 млн тонн. В этом году она сменила структуру собственности, и в результате ее 50,1% владеет кипрская компания, являющаяся собственником "ИК Таврия-Север" - Ventocolor Holding Ltd. А собственником Ventocolor Holding Ltd оказалась компания Tumilon Investments Ltd, которой владеет Оксана Марченко, как утверждают журналисты Схем.

Журналисты Схем послали запрос в Новошахтинский завод по поводу их потенциальных покупателей. Ответа не было. Попытка журналистов Схем связаться с Оксаной Марченко, чтобы получить комментарий, успехом не увенчалась. Запрос Виктору Медведчуку насчет нефтяного бизнеса его супруги также остался без ответа.