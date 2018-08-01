Украинская армия получила модернизированные истребители: видео

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На Львовском авиационно-ремонтном заводе улучшили один из основных боевых самолетов украинской армии - МиГ-29

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Украинские военные получили модернизированные истребители МиГ-29МУ1. Об этом сообщил президент Петр Порошенко

Два боевых самолета уже в одной из воинских частей. 

Истребитель МиГ-29 - один из основных боевых самолетов Воздушных сил Украины. Его модернизировали, установили более мощную радиолокационную станцию и интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации. 

Модернизацию проводил Львовский государственный авиационно-ремонтный завод вместе с другими предприятиями Укроборонпрома. 

Раньше прошел модернизацию еще один самолет - Су-25М1К. Его приняли на вооружение в 2015 году и сейчас уже поставляется Воздушным силам ВСУ. 

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Теги: самолет, армия, МиГ-29МУ1
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