Украинская армия получила модернизированные истребители: видео

На Львовском авиационно-ремонтном заводе улучшили один из основных боевых самолетов украинской армии - МиГ-29

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Украинские военные получили модернизированные истребители МиГ-29МУ1. Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

Два боевых самолета уже в одной из воинских частей.

Истребитель МиГ-29 - один из основных боевых самолетов Воздушных сил Украины. Его модернизировали, установили более мощную радиолокационную станцию и интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации.

Модернизацию проводил Львовский государственный авиационно-ремонтный завод вместе с другими предприятиями Укроборонпрома.

Раньше прошел модернизацию еще один самолет - Су-25М1К. Его приняли на вооружение в 2015 году и сейчас уже поставляется Воздушным силам ВСУ.