Уникальные кадры: первое за два года видео Сенцова в колонии

В последний раз видео с Сенцовым появлялось в феврале 2016 года; новое видео сняли силовики в колонии, когда Сенцову звонили Собчак и Нарусова

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Появилось первое за два года видео с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым в колонии. Оно снято на 18-й день голодовки, в конце мая.

Видео записано в колонии в Лабытнанги. На нем снято, как Сенцов говорил по телефону с Ксенией Собчак и ее матерью Людмилой Нарусовой. Потом силовики передали видео российским СМИ.

Сегодня Олегу Сенцову исполняется 42 года.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил его к 20 годам строгого режима. Сенцова удерживают в колонии "Белый медведь" в российском Заполярье.

14 мая 2018 года украинец начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.