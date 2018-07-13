Уникальные кадры: первое за два года видео Сенцова в колонии

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В последний раз видео с Сенцовым появлялось в феврале 2016 года; новое видео сняли силовики в колонии, когда Сенцову звонили Собчак и Нарусова

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Появилось первое за два года видео с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым в колонии. Оно снято на 18-й день голодовки, в конце мая. 

Видео записано в колонии в Лабытнанги. На нем снято, как Сенцов говорил по телефону с Ксенией Собчак и ее матерью Людмилой Нарусовой. Потом силовики передали видео российским СМИ. 

Сегодня Олегу Сенцову исполняется 42 года. 

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил его к 20 годам строгого режима. Сенцова удерживают в колонии "Белый медведь" в российском Заполярье. 

14 мая 2018 года украинец начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

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Теги: видео, колония, Олег Сенцов
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