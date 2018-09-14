В Киеве стартовала Ялтинская европейская стратегия: трансляция

Прямой эфир с ежегодной встречи политиков, бизнесменов и экспертов со всего мира планируется сегодня и завтра с 09:00 до 19:00

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Вчера, 13 сентября, в Киеве стартовала трехдневная 15-я встреча Ялтинской европейской стратегии (YES), которая проходит под лозунгом "Будущее поколение всего". В конференции принимают участие более 400 политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран мира.

Сегодня в 09:30 заседание откроет в Мистецьком арсенале президент Петр Порошенко, а завтра в то же время выступит премьер Владимир Гройсман.

На встрече обсудят "комплексную картину" будущего и демократии в частности, торговые войны, дезинформацию и вмешательство в выборы, то, что ждет США, Европу и НАТО. Особое внимание будет уделено перспективам технологий блокчейн.

Среди спикеров первого пленарного дня - глава МИД Павел Климкин, экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, экс-премьер Британии Тони Блэр, экс-премьер Франции Мануэль Вальс, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, исполнительный директор General Atlantic Билл Форд, экс-посол США в РФ Майкл Макфол, помощник генсека НАТО Алехандро Альваргонзалес и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Кроме того, запланированы выступления изобретателя-футуролога Рэймонда Курцвейла, философа-писателя Бернара-Анри Леви, шеф-редактора газеты Financial Times Джиллиан Тетт, ведущего CNN Фарида Закарии, телеведущего Би-би-си Стивена Сакура, а также многие другие.

На YES с 2004 года обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. Основатель ежегодной встречи - фонд Виктора Пинчука. До оккупации Крыма проводилась в Ливадийском дворце в Ялте.