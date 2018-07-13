В центре Киева подрались Насалик, нардеп и шахтеры: видео

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Конфликтующих пробовал растащить глава профсоюза горняков Михаил Волынец, но это сделали правоохранители

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В центре Киева возле зданяи Минэнергоугля глава этого ведомства Игорь Насалик, народный депутат Сергей Шахов и председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец устроили потасовку. Волынец сообщил об этом на своей странице в Facebook.

Шахтеры с утра ждали Насалика у Минэнергоугля, а когда увидели авто министра, остановили его, преградив путь. Когда Насалик вышел из машины, между ним и шахтерами завязалась перебранка, переросшая в потасовку.

Волынец пытался развести конфликтующие стороны, хватая министра за воротник рубашки.

В итоге мужчин разняли сотрудники правоохранительных органов. При этом полиция составила протокол на Волынца.

В полиции и Минэнергоуля комментировать конфликт отказались.

Ранее участника забастовки на шахте N10 "Нововолынская" Николая Ковальчука госпитализировали. Шахтеры отказались подниматься на поверхность, пока им не выплатят задолженнности по зарплате за три месяца. 

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Теги: драка, игорь насалик, шахтеры, Михаил Волынец, сергей шахов
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