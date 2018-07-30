Вертолеты и стрельба: показали учения в Азовском море - видео

Наводчики армейской авиации тренировались наводить на морские цели боевые и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, отметили в штабе ООС

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Военные операции объединенных сил проводят тренировки, суть которых заключается в поражении морских целей и отражении возможных атак вражеского десанта на побережье Азовского моря. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"По приказу командующего объединенных сил Сергея Наева все подразделения, задействованные к обороне морского побережья, осуществляют постоянные тренировки с целью повышения готовности к отражению нападения", - уточнили в штабе.

На прошлой неделе в течение двух дней вблизи Мариуполя свою подготовку повышали авиационные наводчики армейской авиации, наводили на морские цели боевые и транспортно-боевые вертолеты: Ми-24 и Ми-8.

"Авиационные наводчики готовы к боевому наведению авиации на морские цели", - отметили в пресс-центре.

В 2018 году подразделения зенитно-ракетных войск ВСУ намерены увеличить интенсивность практических тренировок и увеличить парк боеспособных комплексов, чтобы усилить противовоздушный щит Украины на фоне агрессии со стороны РФ.