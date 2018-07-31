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31.07.2018, 13:50

12 лет за информацию для РФ: харьковчанина осудили за госизмену

12 лет за информацию для РФ: харьковчанина осудили за госизмену - Фото
Фото: iStock Global Images/Ukraine

Мужчина собирал информацию об оборонном заказе, чтобы передать ее россиянам, установила прокуратура

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Суд в Харькове признал местного жителя виновным в государственной измене - он собирал для России информацию о государственных оборонных заказах. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области. 

Харьковчанина приговорили к 12 годам лишения свободы. 

Прокуратура доказала, что осужденный собирал информацию, которая является государственной тайной. Потом он планировал ее передать представителям России. 

Приговор не вступил в силу - его будут обжаловать. 

До 15 лет тюремного заключения грозит бывшему так называемому замминистру спорта Крыма – представителю российской оккупационной администрации полуострова, которого подозревают в госизмене. 

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Теги: суд, приговор, государственная измена
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