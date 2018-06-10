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10.06.2018, 14:29

28 млн световых лет от Земли: NASA показало карликовую галактику

28 млн световых лет от Земли: NASA показало карликовую галактику - Фото
Фото: NASA

Агенство опубликовало фото галактики IC 4870, расположенной в созвездии Павлин

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Космическое агентство NASA опубликовало фото галактики IC 4870, в центре которой - нити голубого газа.

Галактика находится на расстоянии 28 млн световых лет от Земли в созвездии Павлин. Она была открыта в 1900 году американским астрономом Делайлом Стюартом.

 

IC 4870 имеет активное галактическое ядро, которое чрезвычайно ярко освещает центральную область, настолько мощную, что ее сияние может затмить целую галактику.

IC 4870 также относится к классу сейфертовских галактик, отличающихся характерными эмиссионными линиями, свидетельствует о наличии мощных выбросов газа, скорости которых достигают тысяч километров в секунду.

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Теги: nasa, фото, IC 4870, карликовая галактика
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