800 млн людей в мире живут на денежные переводы близких - ООН

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Большинство работающих мигрантов посылают домой по 200-300 долларов несколько раз в год, отметили в ООН

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По данным ООН, на сегодняшний день 800 миллионов человек по всему миру живут за счет денежных переводов, получаемых от родственников, которые работают в других странах. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Семейные денежные переводы, таким образом, поддерживают каждого седьмого жителя Земли.

Около 250 миллионов международных мигрантов по всему миру живут за пределами тех стран, которые они называют домом.

"480 млн долларов, которые 200 миллионов трудовых мигрантов выслали своим близким в 2017 году, ушел в развивающиеся страны. Это вдвое больше, чем в 2007 году, и втрое больше, чем общая внешняя финансовая помощь, выделенной этим странам на развитие из разных источников",- отмечается в сообщении.

В процессе отправки и получения средств, заработанных трудовыми мигрантами, задействован 1 миллиард человек, каждый седьмой житель Земли. Ожидается, что в период с 2015 до 2030 года трудовые мигранты отправят домой 6,5 триллиона долларов.

В среднем большинство трудящихся-мигрантов посылают домой по 200-300 долларов несколько раз в год.

Около 75% высылаемых денег тратятся на еду и медикаменты, а также оплату обучения детей и проживания.

Остальные 25%, или 100 миллиардов долларов в год, превращают в накопления или вкладывают в собственное дело, которое впоследствии приносит доход, создает рабочие места и в целом благотворно сказывается на экономике, в особенности – в сельской местности.

Наиболее важную роль денежные переводы играют в маленьких сельских городках и деревнях развивающихся стран по всему миру. Получатели примерно половины высылаемых средств проживают в сельской местности, где сегодня сосредоточено 75% самых бедных жителей планеты. В мировом масштабе в течение следующих пяти лет семейные денежные потоки в эти местности достигнут триллиона долларов.

18 июля 2017 года сообщалось, что за последние 10 лет более миллиарда человек смогли вырваться из нищеты.