Акция возле здания МВД в Киеве: требовали уволить Авакова

Фото: hromadske.ua

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Участники акции выдвинули пять требований, среди которых увольнение главы МВД

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В Киеве сегодня под зданием Министерства внутренних дел несколько десятков человек приняли участие в акции "Наказать зло".

Участники требовали эффективного расследования нападения на сотрудницу Херсонского горсовета, активистку Екатерину Гандзюк и убийства добровольца, который прошел Иловайск, Виталия Олешко.

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Один из организаторов акции Владислав Грезев озвучил требования, которые они выдвинули МВД: отчет ведомства по расследованиям предыдущих дел (нападения на активистов и журналистов, - ред.), отстранения руководства МВД в Херсонской области из-за нападения на Гандзюк, отставка министра внутренних дел Арсена Авакова.

Участники акции также потребовали от генпрокурора передать все дела относительно нападений и убийств активистов, правозащитников и журналистов в департамент контрразведки СБУ. Последним их требованием стало "наказать зло".

"Мы понимаем, что за этим может стоять террористическая организация, мы видим, абсолютную неэффективность расследований МВД, Нацполиции. Поэтому наша единственная надежда, что этот департамент СБУ может как-то повлиять и как-то показать результат", - сказал Грезев.

К участникам акции вышел спикер МВД Артем Шевченко.

"Я не говорю, что полицейские во всех регионах по расследованиям работают мгновенно, блестяще и оперативно. Конечно, есть нагрузка на полицейских..", - сказал Шевченко.

31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой Гандзюк.