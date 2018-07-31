Американская бабушка застрелила мужа за покупку порно

Патриция Хилл (фото - Jefferson County Sheriff's Office)

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69-летняя Патриция Хилл сама позвонила в полицию и призналась в убийстве мужа

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Жительница американского штата Арканзас застрелила своего мужа, узнав, что тот оформил подписку на телеканалы с порнографией. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, инцидент произошел 28 июля в округе Джефферсон. 69-летняя Патриция Хилл (Patricia Hill) сама позвонила в полицию и сообщила, что застрелила своего мужа, 65-летнего Фрэнка Хилла (Frank Hill).

По прибытии на место преступления сотрудники полиции обнаружили тело мужчины, который скончался от двух огнестрельных ранений - в ногу и голову.

Патриция и Фрэнк Хилл (фото - www.jeffcoso.org)

Как рассказала женщина, что начала спорить с мужем, который сидел в техническом сарае. Она была возмущена тем, что он повторно оформил подписку на телеканалы с порно-контентом, которую она ранее уже отменила.

Отмечается, что Хилл попросила мужчину уйти, но тот отказался. После этого она взяла в доме пистолет 0,22 калибра и вернулась в сарай, где и открыла огонь. Затем она пошла в дом и оттуда по телефону сообщеила об убийстве мужа.

На данный момент американка находится под стражей и ожидает начала судебного разбирательства.

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