Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.07.2018, 13:10

Американская бабушка застрелила мужа за покупку порно

Патриция Хилл (фото - Jefferson County Sheriff's Office)

69-летняя Патриция Хилл сама позвонила в полицию и призналась в убийстве мужа

Реклама
Реклама

Жительница американского штата Арканзас застрелила своего мужа, узнав, что тот оформил подписку на телеканалы с порнографией. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, инцидент произошел 28 июля в округе Джефферсон. 69-летняя Патриция Хилл (Patricia Hill) сама позвонила в полицию и сообщила, что застрелила своего мужа, 65-летнего Фрэнка Хилла (Frank Hill).

По прибытии на место преступления сотрудники полиции обнаружили тело мужчины, который скончался от двух огнестрельных ранений - в ногу и голову.

Патриция и Фрэнк Хилл (фото - www.jeffcoso.org)

Как рассказала женщина, что начала спорить с мужем, который сидел в техническом сарае. Она была возмущена тем, что он повторно оформил подписку на телеканалы с порно-контентом, которую она ранее уже отменила.

Отмечается, что Хилл попросила мужчину уйти, но тот отказался. После этого она взяла в доме пистолет 0,22 калибра и вернулась в сарай, где и открыла огонь. Затем она пошла в дом и оттуда по телефону сообщеила об убийстве мужа.

На данный момент американка находится под стражей и ожидает начала судебного разбирательства.

5 июля харьковского пенсионера обвинили в хранении и распространении детского порно, его ждет 10 лет тюрьмы.

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: США, арканзас, убийство порно
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Киеве вандалы разрисовали и забросали камнями электричку: видео
Киев В Киеве вандалы разрисовали и забросали камнями электричку: видео
В Москве рухнул пешеходный мост: фото
Мир В Москве рухнул пешеходный мост: фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 